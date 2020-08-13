Сибирячка вернула долг 3 миллиона рублей после описи имущества Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Не оплатила налоги и не рассчиталась с продавцом за покупку земельного участка с постройками. Так долг предпринимательницы из поселка Залари накопился уже в 3 миллиона рублей (полмиллиона – налоги, и 2.5 млн рублей – счет за приобретенную недвижимость). Взыскать задолженность юридическое лицо, продавшее имущество, решило через суд. Так за дело взялись приставы.

«Гражданка была ознакомлена с материалами исполнительного производства», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов. – «Однако, какие-либо меры к погашению долга женщиной приняты не были».

Так, специалисты составили административный протокол о «Нарушении законодательства об исполнительном производстве». Жительница Иркутской области была признана виновной, ей выписали еще и штраф в размере тысяч рублей и исполнительский сбор - 235 тысяч рублей.

Но принятые меры никак не поспособствовали уплате долга. Тогда судебные приставы описали и арестовали имущество женщины - участок земли, который сибирячка сдает в аренду как рыночную площадь. Далее были бы объявлены торги.

Предпринимательницу такое положение не устроило и она полностью рассчиталась с долгами.

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