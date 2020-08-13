Бордель работал под видом массажного салона в центре Иркутска. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В Кировском районе Иркутска накрыли бордель, который работал под видом обычного массажного салона. При этом находился публичный дом, в котором девицы легкого поведения принимали клиентов, на первом этаже жилой пятиэтажки, на улице Российская. Соседям надоел постоянный шум, круглосуточный прием посетителей, и они обратились в полицию.

Кроме того, во время проверки сыщики выяснили, что в заведении, помимо интимных услуг, продавали алкоголь без разрешительных документов. 7 «ночных бабочек» в возрасте от 20 до 25 лет, которые находились в салоне, доставили в отдел полиции и провели профилактическую беседу. На одну из них составили протокол по статье «Занятие проституцией».

- Незаконный алкоголь изъяли, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – На руководителей салона также возбуждено административное дело по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Если они вновь начнут торговать нелегальным алкоголем, их ждет уголовная ответственность.