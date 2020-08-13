Сотрудники МЧС спасли двух рабочих, потерявших сознание в колодце в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сотрудники МЧС в Иркутске 13 августа спасли двух мужчин, которые потеряли сознание во время работы в колодце.

- В газоспасательных аппаратах мы спустились вниз на глубину порядка четырех метров, - рассказывает замначальника отряда экстренного реагирования по поисково-спасательным работам ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» Тимофей Развозжаев.

С помощью альпинистсткого снаряжения спасатели вытащили 31-летнего и 57-летнего рабочих из колодца. Привели их в чувства, оказали первую помощь, а потом передали врачам скорой помощи. Пострадавших отвезли в больницу.

В МЧС говорят, что мужчины отравились испарениями смеси, которой обрабатывали стенки колодца. К тому же, внутри работали вентиляторы, из-за них ядовитых веществ там скопилось еще больше.

- Это грубейшее нарушение техники безопасности, - добавили в ГУ МЧС по региону.