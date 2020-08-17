Умер Почетный Президент Федерации спортивной борьбы Бурятии Сергей Замбалов.

Умер Сергей Замбалов, почетный Президент Федерации спортивной борьбы Бурятии, настоящая легенда спорта. В 80-ые и 90-ые годы он брал первые места на чемпионатах СССР и России, Европы мира. Позже - занимался воспитанием юных спортсменов. Ушел трагически рано, после тяжелой болезни. О его кончине скорбит вся Бурятия. Помнят о титулованном борце, который в свое время получил почетное прозвище "Барс", во всей стране.

"Федерация спортивной борьбы республики Бурятия скорбит в связи со смертью Сергея Жалсановича Замбалова. Ушел из жизни после тяжелой болезни заслуженный мастер спорта России, чемпион СССР, бронзовый призер Чемпионата мира, бронзовый призер Чемпионата Европы, серебряный призер Игр Доброй Воли, директор спортивной школы олимпийского резерва -12, Почетный Президент Федерации спортивной борьбы республики Бурятия.

Руководство Федерации, тренеры, спортсмены по вольной и женской борьбе выражают глубокие соболезнования родным и близким Сергея Жалсановича. Это один из самых тяжелых моментов в истории вольной борьбы Бурятии", - вспоминают о знаменитом спортсмене в Бурятии.

Редакция Комсомольской правды - Иркутск приносит свои соболезнования всем, кто знал талантливого спортсмена и его родным.

Сергей Замбалов

Сергей Замбалов родился 29 сентября 1964 года в далеком горном Окинском районе Бурятии. Он - один из самых титулованных борцов республики, за свою спортивную жизнь поднимался на многие пьедесталы. После завершения карьеры вольного борца посвятил себя подготовке юных атлетов, был директором спортивной школы олимпийского резерва №12. В 2016 году Сергей Замбалов был избран президентом федерации спортивной борьбы Бурятии. В 2020 году стал почетным президентом федерации. Умер Сергей Замбалов от тяжелой болезни.

Титулы Сергея Замбалова

- Заслуженный Мастер Спорта (1994 года);

- Обладатель Кубка Мира (1987 год);

- Чемпион СССР (1990 год);

- Чемпион России (1993 год);

- Бронзовый призер Чемпионата Мира (1993 год);

- Бронзовый призер Чемпионата Европы (1994 год);

- Чемпион Ярыгинского Турнира (1991 год).