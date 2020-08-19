Главбух из ГУФСИН Иркутской области получила срок за превышение полномочий. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По статье за превышение должностных полномочий главбух ГУФСИН по Иркутской области получила два года условно с испытательным сроком.

"Следствием и судом установлено, что ГУФСИН России по Иркутской области в 2015 году был заключен ряд государственных контрактов на поставку продовольствия. В ходе исполнения этих контрактов осужденной, стало известно о том, что поставщиком отгрузка товара в установленный срок не производилась. Несмотря на это, она довела до сведения должностных лиц подведомственных учреждений свое указание о необходимости подготовки мнимых договоров хранения продовольствия", - сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.

На основании этих договоров, а также счетов с данными о якобы поставленных продуктах, с банковского счета перечислили деньги. Таким образом, ведомство лишилось более 14 миллионов рублей.

Уголовное дело против финансиста было возбуждено по материалам, представленным УФСБ России по Иркутской области. Прошли почерковедческие и бухгалтерские экспертизы, изучены все документы по делу, опрошены свидетели в нескольких регионах страны, не только в Приангарье, но и в Волгограде, Оренбурге и в Амурской области. Приговор суда - два года условно с испытательным сроком на тот же срок.