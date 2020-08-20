Запись на курсы «Бабушка-онлайн» перенесена. Фото: мэрия Иркутска

Из-за пандемии коронавируса в Иркутске перенесена запись участников в проект «Старость в радость». Напомним, в рамках проекта жители города могут пройти курсы по повышению компьютерной грамотности «Бабушка-онлайн», начать изучать иностранные языки, такие как французский, немецкий и даже китайский «Бабушка-полиглот». Позаботиться о физической активности в рамках курса «Бабушка-фитнес». Кстати, попасть на курсы могут и дедушки.

Есть и отдельный "кружок" по шахматам для дедушек, где они могут заниматься вместе со своими внуками.

Условия для записи просты – возраст старше 55 лет, прописка в Иркутске. В привычное время уже можно было бы записаться, но коронавирус внес изменения.

- Запись предварительно переносится на сентябрь из-за сложившейся эпидемиологической обстановкой, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – С 21 по 25 сентября.

КОНКРЕТНО

Запись будет осуществляться по телефонам: 52-04-14, 52-04-15 и 52-04-16 с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.