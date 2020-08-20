Сибиряк утонул на Байкале, спасая внуков Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Семейный отдых на Байкале закончился трагедией. Вблизи поселка Гремячинск двое 12-летних мальчишек плавали на надувном матрасе, за ними приглядывал 62-летний дедушка. Вдруг ребят стало относить от берега.

- Дедушка бросился на помощь, но, к сожалению, не доплыв до детей, утонул, - сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Бурятия Николай Зайцев. - Мальчиков спас отец, спустив на воду лодку.

На место выехали спасатели. Тело погибшего сибиряка нашли на глубине пять-шесть метров на расстоянии 70-80 метров от берега…

Спасатели просят не использовать для купания матрасы, не предназначенные для этого, и не оставлять детей без присмотра на воде. Буквально через час после ЧП с гибелью пенсионера, в том же поселке на надувном матрасе от берега стало относить 12-летнюю девочку, ее успели спасти очевидцы.

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