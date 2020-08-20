15-подросток из Усолья погиб, упав в неогороженную траншею Фото: Олег УКЛАДОВ

15-летний подросток пропал без вести в Усолье-Сибирском 15 августа. Школьник ушел из дома и не вернулся. Взволнованные родители позвонили в полицию. Вскоре тело мальчика нашли на территории одной из организаций, в траншее, наполненной водой. Следователи уже выяснили некоторые подробности трагедии.

- Эта организация, привлекла подрядчика для проведения работ по укладке труб, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - По версии следствия, ограждения вдоль раскопанной траншеи, или предупреждающие знаки так и не поставили. Это и привело к тому, что мальчик упал в нее и погиб.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сейчас следователи допрашивают заказчика и подрядчика, изымают и изучают документацию, связанную с проведением работ по укладке труб.