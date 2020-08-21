Кино под открытым небом начнут показывать с 25 августа в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Что может быть романтичней, чем просмотр фильма теплым августовским вечером в кинотеатре под открытым небом. Иркутский областной кинофонд объявил об открытии летней площадки. Это стало возможным после того, как в Приангарье разрешили открыться кинотеатрам.

- В этом году просмотрам на свежем воздухе не сможет помешать даже дождь, так как над площадкой появился прочный навес, - рассказали в Иркутском областном кинофонде. – Наш зал рассчитан на 80 мест в соответствии с требованиями Роспотребнадзора заполняться он будет лишь наполовину.

Первым фильмом, который иркутяне смогут посмотреть на летней площадке станет спортивная драма «Один вдох». Кинолента основана на реальных событиях, вышла в прокат в 2020 году. Сеанс назначен на 25 августа, начало в 21.00. На открытии сезона перед гостями выступят солисты Иркутской областной филармонии.

Для будущих просмотров афиша уже также составлена. Сибиряков ждет байопик об основателе Макдональдса, киноистория из конца 60-х, фильм-калейдоскоп о полёте над опустошённым городом, игровая картина о фридайвинге, криминальная драма о происшествии в альпийской деревушке.

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