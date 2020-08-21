Депутаты Заксобрания находятся в рабочей поездке в Нижнеилимском и Усть-Кутском районах

ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области вместе с главой региона Игорем Кобзевым находятся в рабочей поездке в Нижнеилимском и Усть-Кутском районах. Они уже посетили несколько социальных учреждений, которым требуется капремонт. Например, осмотрели Хребтовскую школу и Иркутский областной профессиональный колледж в Железногорске-Илимском.

Так, колледж очень важен для территории, здесь готовят специалистов по рабочим специальностям, в том числе, для Коршуновского горно-обогатительного комбината. Студенты проходят практику на производстве и остаются там потом работать. В то же время нужно ремонтировать кровлю здания колледжа. Этот вопрос стоит на повестке. Парламентарии ознакомились и с работой Коршуновского ГОКа.

Посетила делегация также площадку, на которой планируют построить новые канализационно-очистные сооружения для Железногорска-Илимского. Существующие сооружения были построены в 1960 году. Парламентариям рассказали, что к концу 2020 году будет готова проектно-сметная документация для строительства новых канализационно-очистных сооружений.

Уточним, в командировке принимают участие спикер ЗС Александр Ведерников, депутаты Магомед Курбайлов и Денис Некипелов, представляющие интересы территорий в Законодательном Собрании, и депутаты ГосДумы РФ от региона Сергей Сокол и Андрей Чернышев.