Водитель в Усолье-Сибирском сбил женщину и скрылся с места ДТП. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водителя, скрывшегося с места ДТП в Усолье-Сибирском, разыскивают полицейские. Он, двигаясь задним ходом, сбил 67-летнюю женщину и скрылся с места аварии вечером 20 августа. ЧП произошло около 18 часов 45 минут, в районе дома № 36 улицы Интернациональная

"В результате случившегося усольчанка получила тяжелую травму, с которой была госпитализирована в городскую больницу. Водитель, предположительно управляющий автомобилем иностранного производства светлого цвета, с места происшествия скрылся", - сообщают подробности в ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция призывает водителя, который уехал с места аварии, испугавшись ответственности, добровольно прийти в ГИБДД и вместе с инспекторами выяснить, как все произошло. Кроме того, нужны свидетельские показания горожан, ставших очевидцами этого происшествия либо что-то о нем знающих .