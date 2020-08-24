Пассажирский автобус сгорел на федеральной трассе под Ангарском Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Накануне рано утром на пульт дежурного МЧС поступил тревожный звонок. Прямо на федеральной трассе Р-255 "Байкал" неподалеку от Ангарска загорелся пассажирский автобус марки "ЛИАЗ". На место происшествия оперативно приехали 3 пожарных машины и 12 спасателей. Благо пассажиров в салоне не было, а водитель успел выскочить из салона.

"Спасательная бригада прибыла к горящему автобусу в 7:40, а уже в 8:05 пожар был полностью потушен", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Как видно на фотографиях, транспортное средство сгорело полностью - остался только каркас и небольшие детали наружной обшивки. Соответственно этот автобус не подлежит восстановлению. Что послужило причиной неожиданного возгорания в автомобиле, пока неизвестно - в этом еще предстоит разобраться специалистам службы спасения.