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Трехлетняя девочка умерла после падения из окна в Усолье-Сибирском

В момент трагедии матери ребенка не было дома
Анна ПоповаАннаПопова
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Трехлетняя девочка умерла после падения из окна в Усолье-Сибирском

Трехлетняя девочка умерла после падения из окна в Усолье-Сибирском

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Усолье-Сибирском следователи завели уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка. Трагедия произошла 21 августа на лице Толобухина. Мать девочки отошла по делам и поручила своему сожителю присматривать за малышкой. Однако тот находился в соседней комнате и оставил ребенка без присмотра.

"Девочка залезла на подоконник, окно было открыто нараспашку, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области. - Она облокотилась на москитную сетку и выпала с четвертого этажа. Ребенка быстро доставили в больницу, где он скончался от полученных травм".

Следователи продолжают опрашивать всех свидетелей и устанавливать все обстоятельства трагедии. на сегодняшний день пока неизвестно, кто окажется виновным в гибели трехлетнего ребенка. Однако точно можно сказать, что его ждет наказание по статье "Причинение смерти по неосторожности".