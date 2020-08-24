Насильника 16-летней школьницы отправили под суд. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером 11 апреля 16-летняя школьница возвращалась домой из гостей. В руке она держала мобильник, кто ж из подростков расстается с ним? Именно его и приметил преступник, приехавший на окраину Улан-Удэ в поисках металлолома. Приставив нож к горлу девушки, он увел ее в лес и изнасиловал. Телефон и небольшую сумму денег он тоже посчитал своей добычей. Истерзанная девочка добралась домой, родители вызвали полицию.

-Ночь обвиняемый провел в лесу, а потом вернулся в город, побрился, сменил одежду и изменил походку, - рассказывают о ЧП в СКР Бурятии. -Однако, несмотря на принятые попытки избежать ответственности, вскоре злоумышленник был изобличен и задержан.

Следователи собрали доказательства, изобличающие преступника, сейчас уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.