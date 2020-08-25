Харассмент или нет: 7% жительниц Иркутской области жалуются на домогательства на работе Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Не каждому из нас бывает комфортно на работе: одни сталкиваются с грубостью начальства, а другие и вовсе становятся жертвой домогательств. Все эти случаи можно объединить модным словом "Харассмент", из-за которого часто теряют работу руководящие работники в России и за рубежом. В Иркутской же области это явление не так сильно распространено. Такой вывод сделали исследователи из компании HeadHunter.

"93 процента жителей Иркутской области утверждают что никогда не сталкивались с харассментом, - говорится в сообщении. - 4 процента признались, что часто выслушивают негатив от начальства, и еще 5 процентов рассказали о нежелательных прикосновениях".

Статистика домогательств на работе по России значительно выше. По всей стране процент тех, кто никогда не был жертвой харассмента доходит до 87. Причем, большую часть тех, кто терпит домогательства, составляют женщины - 93 процента.