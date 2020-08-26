Заключенный из Новосибирска по телефону обманывал иркутских пенсионеров. Фото: Александр ГЛУЗ

Звонки о помощи родным раздавались на мобильниках пожилых людей в Иркутской области. Пенсионеры снимали трубку и хватались за сердце - их любимый племянник, сын или внук попали в беду! Деньги, которые надо было отдавать подъезжавшим курьерам, они отдавали без слов. Родных надо спасать! И только через день-другой они узнавали, что никакого ЧП, требующего их вмешательства, не происходило. А по телефону им звонил мошенник.

"По версии полицейских, 30-летний мужчина, отбывая наказание в местах лишения свободы в Новосибирске, использовал незаконно полученные в свое распоряжение сим-карты для совершения звонков на домашние телефоны жителям Приангарья. Злоумышленник общался исключительно с пенсионерами и от имени попавшего в беду родственника, просил финансово помочь решить проблему. Доверчивые жители передавали денежные средства курьерам, которые переводили их на указанные подозреваемым счета. По этой схеме аферист обманывал жителей Тайшета, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 400 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба ГУ МВД Иркутской области.

Обманутых на сегодня 11. Наверняка сиделец надеялся развлекаться и богатеть за счет обманутых достаточно долго. Но сотрудники уголовного розыска его вычислили и вместе с сотрудниками ГУФСИН по Новосибирской и Иркутской областям прекратили аферу. Сейчас мошенник из колонии доставлен в Приангарье. Срок у него точно увеличится, так как статья за мошенничество предполагает наказание на срок до 5 лет.