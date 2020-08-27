Черную икру тайком пытались провезти в Иркутск в грузовике с рыбой. Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Иркутской области

На границе Бурятии и Иркутской области в Слюдянском районе остановили подозрительный грузовик. На борту рефрижератора обнаружили настоящий склад с дарами моря. В кузове лежали 20 тонн замороженной рыбы породы камбала и минтай без маркировки и других документов, которую везли из Владивостока в Новосибирск.

"Также при более внимательном обыске под тоннами рыбы обнаружили 8 килограммов черной икры, которая была расфасована по пластиковым контейнерам и также не имела ветеринарных документов", - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области.

Водителя большегруза привлекли к административной ответственности за перевозку ценного груза без необходимых документов, а черную икру изъяли и передали на ответственное хранение. Напомним, несколько недель назад в Слюдянке уже задерживали грузовик с таким же нелегальным товаром. В областной центр пытались провезти 60 килограммов красной и 30 килограммов черной икры.