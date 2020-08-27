Режим ограничений из-за коронавируса продлили до 30 сентября в Бурятии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Бурятии приняли решение продлить режим ограничений до 30 сентября. В этот период запрещено проводить культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. Их можно организовать только в режиме онлайн.

"Также приостановлена работа аттракционов, ночных клубов, кинотеатров и торгово-развлекательных центров, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. - На месяц закрылись все массажные салоны, фитнес-клубы и бассейны".

Что до предприятий общественного питания, то им разрешили продолжить работу с соблюдением некоторых ограничений. Необходимо, чтобы у заведения был отдельный вход со стороны улицы и режим работы заканчивался не позже полуночи. За одним столом не должно сидеть больше четырех человек, не считая детей. Также все предприятия общепита должны соблюдать жесткие требования гигиены и дезинфекции.