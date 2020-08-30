Сибиряк отправится в колонию за нападение на дорожного инспектора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28-летний житель Куйтуна отправится за решетку за то, что избил дорожного инспектора. Инцидент произошел 27 сентября 2019 года. Сотрудник ГИБДД заметил на дороге подозрительный автомобиль и остановил его. Водитель был сильно пьян и понимал, что за вождение под "градусом" его ждет наказание - поэтому он попытался от него отделаться.

"Сначала нетрезвый автомобилист решил убежать но дорожный инспектор остановил его и заблокировал пути к отступлению, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Тогда нарушитель начал избивать сотрудника ГИБДД, и нанес ему вред здоровью средней тяжести".

Водителя задержали и завели на него уголовное дело за нападение за сотрудника полиции. Когда дело дошло до суда, нарушитель сначала скрывался, а потом, когда его вновь задержали, начал отрицать свою вину, доказывая, что он случайно ударил инспектора. Однако суд был непреклонен - мужчине назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы.