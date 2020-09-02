Премьера Театра Пилигримов пройдет 3 сентября на открытом воздухе. Фото: правительство Иркутской области

«Милосердие под запретом» - такое название носит новый спектакль театра-студии «Театр Пилигримов». Иркутские артисты готовили его к 9 мая, однако, из-за пандемии коронавируса представить зрителю его удастся только 3 сентября.

«Дата выбрана также не случайно – этот день согласно закону «О днях воинской славы и памятных датах России», является датой окончания Второй мировой войны», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В связи с эпидемиологической обстановкой спектакль проходит под открытым небом во дворе театра».

«Милосердие под запретом» - это документальная баллада об ужасах, творящихся в концлагерях, это реальные истории о судьбах наших земляков.

«Восстановить их удалось благодаря совместной работе с музеем города Иркутска», - сказал художественный руководитель театра Константин Артамонов.

Музыку написал Константин Артамонов, режиссером выступила Анна Агапитова. Также над постановкой работала балетмейстер Светлана Яковлева из Волгограда.

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