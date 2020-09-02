75 новых случаев коронавируса зафиксировали в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на утро 2 сентября в Иркутской области общее количество зафиксированных случаев коронавируса с начала пандемии перевалило за 17 тысяч. Только за сутки положительный результат теста на COVID-19 получили 75 жителей региона.

"В больницах продолжают оставаться 556 пациентов с этим диагнозом - 27 из них переносят болезнь в тяжелой форме, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. - 1366 человек лечатся амбулаторно с соблюдением всех требований самоизоляции".

Утром 2 сентября из медицинских учреждений Иркутской области выписали 114 человек, которым удалось победить коварную болезнь - всего же случаев выздоровления уже 14849. Но есть и плохие новости: за сутки один человек умер от сопутствующих заболеваний, которые обострились после заражения COVID-19. Всего же жертвами вируса стали 273 человека, 84 из которых скончались от последствий других тяжелых болезней.