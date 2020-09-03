За песню о наркотиках, размещенную в соцсетях, иркутянин пошел под суд Фото: Андрей КОПАЛОВ

В ходе мониторинга Интернет-пространства полицейские обратили внимание на пост, размещенный в социальных сетях в группе одной из иркутских студий звукозаписи. Под именем администратора были опубликованы песни о наркотиках. Публикация эта была в свободном доступе, прослушать треки могло большое количество человек. Было заведено дело об административном правонарушении по статье «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ….».

В суде 24-летний иркутянин свою вину не признал. Сказал, что разместить аудиофайлы мог кто угодно, побывавший в студии звукозаписи, так как там находится его компьютер с открытыми страницами соцсетей.

«Проведены различные экспертизы, свое заключение дали эксперты отдела фоноскопических и компьютерных экспертиз», - сообщает пресс-служба Кировского суда Иркутска. – «Исследовав материалы дела и представленные доказательства, суд признал руководителя студии звукозаписи виновным в совершении данного правонарушения».

Наказанием мужчине стал штраф в 4000 рублей.

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