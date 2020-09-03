Годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следователи завели уголовное дело на отца, по вине которого пострадал годовалый мальчик. Папа играл с ребенком и поставил его на подоконник открытого окна. Но вдруг зазвонил телефон и мужчина отвлекся, чтобы ответить, оставив малыша без присмотра.

"Оставшись один, ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна третьего этажа, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области. - С множественными травмами мальчика доставили в больницу".

К сожалению, в последнее время случаи выпадения детей из окон стали случаться все чаще. Только в этом году в Иркутской области произошло более 30 подобных происшествий. Большая часть из них получила различные травмы, и один ребенок погиб. Сотрудники следственного комитета призывают не оставлять детей без присмотра, чтобы избежать таких трагедий.