Глава Минэкономразвития России оценил потенциал «Иркутских кварталов»

Фото: Пресс-служба Минэкономразвития РФ.

В рамках визита в Приангарье Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников прогулялся по центру Иркутска и познакомился со 130-м кварталом.

- Иркутская слобода - пример комплексной реновации исторического центра в непростых условиях, - отметил глава Минэкономразвития РФ. - Это хороший опыт, который сформировал здесь культуру и фундамент под новый проект «Иркутские кварталы». На федеральном уровне готовится следующий этап развития законодательства, которое бы позволило ускорить реализацию такого рода проектов. Для Иркутска важно, что благодаря подобным инициативам здесь может и дальше развиваться туристический потенциал. При этом будут созданы определенные условия еще и для развития малого и среднего бизнеса. В 130-м квартале на 6 гектарах 2 тыс. рабочих мест. Это очень высокая плотность. Поэтому мы должны поддерживать такие проекты, создавать условия, давать регионам и муниципалитетам необходимый инструментарий, в том числе финансовый.

Также в Иркутске с участием Максима Решетникова обсудили вопросы пространственного развития территорий. Речь шла о переносе аэропорта за черту города, создании агломерации.

Минэкономразвития подготовило пакет законопроектов, направленных на правовое регулирование развития городских агломераций и совершенствование правовых механизмов межмуниципального сотрудничества.

- Мы познакомились с новыми программами, поделились проблемами, - отметил вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников. - Надеюсь, в ближайшее время уже на федеральном уровне будут еще раз рассмотрены основные вопросы по строительству аэропорта, развитию территорий в рамках агломерации Иркутск-Ангарск-Шелехов. Это шаг к большим инфраструктурным изменениям, которые ждут и город, и область.