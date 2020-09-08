Видео побега осужденных в Иркутске появилось в сети

Видео побега осужденных в Иркутске появилось в интернете. Напомним, накануне вечером стало известно, что бежал криминальный дуэт, осужденный за многочисленные кражи из магазинов к приличным срокам заключения. Недавно стало известно, что 24-летнюю Татьяну Никитину и 31-летнего Сергея Устюгова, которые были объявлены в розыск 7 сентября, в городе знают как "Бонни и Клайда". Так их прозвали журналисты за ухватки криминального тандема из Усолья-Сибирского, бравшего не один магазин в Краснодарском крае. Впрочем, на их счету много чего еще, включая, кроме разбоя и краж, незаконный оборот оружия. Одним словом, парочка беглецов весьма изворотлива.

Смотрим кадры видео побега и это становится еще более понятным. На съемке - иркутский микрорайон "Эволюция" на окраине Ново-Ленино. Из квартиры выбегает мужчина - он несется по асфальту босиком, следом за ним спешит женщина. Так и сбежали Бонни и Клайд, которых теперь ищут в садоводствах под Иркутском, в Ангарске и Мегете. Впрочем, беглецы могут быть уже где угодно - прошло порядком времени, тем более, что от полиции до своего задержания они скрывались несколько лет. А находились они в квартире, вероятно, на следственном эксперименте.

Расследование уголовного дела длилось 8 месяцев, еще на полгода затянулся суд. Их в итоге признали виновными в 19 вооруженных разбоях в крупном и особо крупном размерах. Устюгова суд приговорил к 11 годам колонии, а его напарницу отправили за решетку на 9 лет.

Смотрите видео побега осужденных в Иркутске. Полиция предпринимает все усилия для их розыска.