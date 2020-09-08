Версии побега осужденных в Иркутске: Бонни и Клайд сбежали со следственного эксперимента

Из ювелирного магазина в Усолье-Сибирском преступники вынесли сотню изделий на 2,6 млн рублей. Ищем версии побега заключенных. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Версии побега осужденных в Иркутске пока официально не называются. Тем больше пиши для досужих домыслов, ведь о том, как могли "уйти" из-под стражи заключенные, отбывающие большой срок каждый за тяжкие преступления. среди которых разбой и кражи, хранение огнестрельного оружия, сегодня говорят все.

"На поиски преступников ориентированы все наружные экипажи, оперативные подразделения, граждане. Ориентировка с внешностью злоумышленников активно распространяется в жилом секторе, местах массового скопления граждан, общественном транспорте, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Между тем, сбежавшие из-под стражи 30-летний Сергей Устюгов и 24-летняя Татьяна Никитина, широко "прославились" в Иркутске и Краснодарском крае как криминальный дуэт. С легкой руки журналистов, писавших об этой парочке после поимки, их знают как Бони и Клайда.

Судя по всему, они опасны при задержании, на разбои оба шли отчаянные, а разыскивали их перед судом три года. Да и побег из-под стражи много значит, весьма дерзкий. Наиболее очевидна версия побега осужденных в Иркутске такая - они сбежали со следственного эксперимента. Как обманули сыщиков, остается загадкой. но, судя по видео. отвлекли их и удрали через подъезд. Притом один из них, Устюгов, сбежал босиком. Дело было на окраине Ново-Ленино, в новом микрорайоне "Эволюция". Видимо, криминальный дуэт напросился туда, чтобы признаться в ограблении квартиры.

Напомним, у каждого впереди большой срок, так что терять им мало что. Их признали виновными в 19 вооруженных разбоях в крупном и особо крупном размерах. Устюгова суд приговорил к 11 годам колонии, а его напарницу отправили за решетку на 9 лет.