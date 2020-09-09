Менеджер оператора сотовой связи в Иркутске продавала данные абонентов. Фото: Александр ГЛУЗ

База данных оператора сотовой связи - предмет интереса многих структур, которые хотят получить доступ к базам данных. И от бесконечных звонков компаний, предлагающих самые разнообразные услуги, нас защищает только конфиденциальность этой информации. Однако случается, что сотрудники компаний сотовой связи дают доступ к базе данных посторонним лицам.

"Следствием и судом установлено, что девушка, работая специалистом офиса продаж одного из операторов связи, систематически осуществляла неправомерный доступ к единой базе данных оператора, содержащей персональные данные и биллинговую информацию абонентов. Данные сведения сотрудница передавала лицам за денежное вознаграждение. Всего с 1 марта по 6 апреля текущего года она совершила 38 запросов конфиденциальных сведений абонентов, не проживающих в Иркутской области", - сообщает пресс-служба Ленинского суда Иркутска.

Торговлю данными обнаружили и остановили сотрудники УФСБ России по Иркутской области при поддержке службы безопасности оператора сотовой связи. По приговору суда она выплатит штраф в 180 тысяч рублей.