Отключение света в Иркутске 10 сентября: адреса, сроки восстановления Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Скоро жителям некоторых домов придется посидеть без электричества. Все потому, что произойдет отключение света в Иркутске 10 сентября. Электроэнергия будет отсутствовать по нескольким адресам в четырех районах города.

"Причиной отключения станут плановые ремонтные работы на электрических сетях, - сообщили в Иркутской электросетевой компании. - Они помогут избежать перебоев с электроэнергией в будущем, поэтому просим отнестись к временному отсутствию света с пониманием".

В основном перебои с электроэнергией будут длиться не больше 40 минут, однако в некоторых домах ее не будет с утра и до самого вечера. Если вы хотите уточнить, коснется ли вас отключение света в Иркутске 10 сентября, то изучите таблицы, которые находятся ниже. Там указаны все адреса, а также время, за которое специалисты восстановят электроэнергию в доме.

Отключение света в Иркутске 10 сентября: адреса, сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 10 сентября: адреса, сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 10 сентября: адреса, сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания