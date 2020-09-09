Проезд по улице Гончарова в Иркутске ограничат с 16 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Важная информация для иркутских автомобилистов! Скоро одну из дорог в районе микрорайона Радужный перекроют на месяц. Речь идет о улице Гончарова, проезд по которой ограничат с 16 сентября. Ну а вновь свободно проехать по ней можно будет только 16 октября.

"Причиной перекрытия дороги будет строительство нового коллектора для ливневой канализации", - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Стоит отметить, что улицу будут закрывать для проезда постепенно, небольшими участками на отрезке от Костычева до Левитана. Также с 15 по 16 сентября по той же причине ограничат движение на перекрестке Гончарова и Костычева. Призываем всех водителей принять эту информацию к сведению и планировать свой маршрут заранее, чтобы не попасть в возможную пробку.

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