В Бурятии изучат, как коронавирус «живет» на поверхностях предметов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус ослабляет хватку, но не уходит - как уже не раз говорили ученые, вероятно, теперь он останется с человечеством, как и грипп. Все, что остается - беречь здоровье, защищаться и изучать, как зараза себя ведет. Например, в Бурятии специалисты запланировали исследование, как COVID-19 циркулирует во внешней среде.

- Будут отбираться пробы с поверхностей на объектах торговли, различных предприятий, организаций, - пояснили «КП-Иркутск» в пресс-службе Роспотребнадзора по Бурятии.

Иными словами, ученые изучат, как вирус распространяется через упаковки продуктов (эта тема в разгар пандемии, кстати, волновала многих), через мебель и так далее. А вопросов, в самом деле, много. Сколько COVID-19 «живет» на поверхностях? Каков риск его подцепить и заболеть? Как правильно дезинфицировать покупки, столы, двери и все остальное? Вероятно, скоро ответы будут получены.

Ну а пока немного сухой статистики. В Иркутской области, по данным оперштаба, с начала пандемии вирус подхватили 17615 человек. Прирост, можно сказать, «заморозился» - с прошлой недели регистрируют не больше 80 новых случаев в сутки.

Расслабляться, конечно же, рано. Напомним, в Тайшете на днях целый класс ушел на «дистанционку» из-за коронавируса у одной ученицы. А в Братске в четырех школах нашли учеников, которые контактировали с зараженными, ситуация проясняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.