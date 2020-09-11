Братчанка залезла в кредиты, чтобы «подарить» мошенникам более 3 миллионов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мошенники не перестают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. Очередной жертвой аферистов стала 59-летняя жительница Братска. Деньги у нее выудили по классической схеме.

А дело было так. В конце августа ей позвонил незнакомец, и уточнил номер счета, на который организация, где он работает, могла бы перечислить компенсацию за ранее приобретенные братчанкой некачественные лекарства. Только вот для получения 400 тысяч рублей, сибирячке нужно было оплатить страховку в 15 тысяч рублей. После оплаты этих денег, «специалист» попросил оплатить банковскую ячейку, и возместить затраты на оформление справок и комиссии за перевод. Женщина так и сделала.

На этом аферисты не успокоились. Теперь они пообещали ей 800 тысяч рублей. Мошенники попросили оплатить еще бОльшую комиссию за перевод, страховок. За десять дней, что преступники дурили братчанку, они выудили у нее 3 млн. 36 тысяч рублей.

- Оставшись без денег, доверчивая сибирячка взяла несколько кредитов в банках и также направила их мошенникам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Когда об этом узнала дочь обманутой, она сразу обратилась в полицию. Сейчас проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция еще раз напоминает жителям региона, не доверять незнакомцам.