47 человек утонули за лето в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Спасатели Иркутской области подвели итоги купального сезона лета 2020 года и опубликовали грустную статистику. В нашем регионе за лето утонули 47 человек. При этом 10 из погибших – дети.

- Трагические случаи с детьми произошли в Братском, Зиминском, Иркутском, Черемховском, Тайшетском, Жигаловском, Слюдянском, Бодайбинском и Нижнеудинском районах, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Что касается причин гибели, то они каждый год все те же. Это нахождение детей у воды без родителей и неумение плавать.

Часто жители региона купаются в запрещенных и необорудованных местах. Этим летом случаи гибели произошли в Иркутском, Братском, Усть-Кутском, Тайшетском районах, Братске, Иркутске, Ангарске. В большинстве случаев основной причиной трагедий является алкогольное опьянение. Кроме того, сибиряки не боятся купаться в неизвестных местах с опасным дном, где есть холодные течения, не понимая, что это может привести к гибели.