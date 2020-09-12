Пенсинерка из Иркутска заблудилась в тайге и вышла через 11 дней

Пенсинерка из Иркутской области заблудилась в тайге и вышла через 11 дней. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

За грибами 65-летняя иркутская пенсионерка Ольга Рогинская из садоводства «Недра», что на 19 км Голоустненского тракта, отправилась еще 31 августа. Женщина пошла и даже не взяла с собой телефон. Когда вечером она не вернулась домой, родные забили тревогу.

К поискам пенсионерки подключились спасатели, полицейские и волонтеры. А Ольга Рогинская в это время блуждала по тайге.

Оказалось, что возвращаясь домой в сумерках, женщина перепутала распадки гор и отклонилась от маршрута, уйдя в другую сторону. Двое суток она бродила по лесу, питаясь брусникой и костяникой. Воду пила из ручьев.

На третий день Ольга Рогинская нашла зимовье. К счастью в нем оказалась провизия - пряники, консервы, сухари. Два дня женщина прожила в домике. Набравшись сил, пенсионерка отправилась искать тропы. Но сделать это получилось не сразу. На 11 день сибирячка все же смогла выйти к проселочной дороге и увидеть автомобиль.

- Оказалось, что она ушла от дач вглубь леса на 15 км, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Также она бродила в 33 км от деревни Добролет.

- Теперь не скоро пойду в лес, - отметила Ольга Рогинская, встретившись с родными. – А если пойду, возьму с собой все необходимые вещи. Спасибо всем, кто меня искал.