Полиция и волонтеры ищут в Куйтунском районе пропавшего школьника Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские и волонтеры в поселке Уховский, что в Куйтунском районе, ищут пропавшего 7-летнего Владимира Рыбалко. Мальчик еще утром 12 сентября ушел в школу, но домой до сих пор не вернулся. Родители забили тревогу еще накануне, весь день пытались найти сына сами, но не смогли, и обратились в полицию. Ребенка стали искать и вблизи поселка, подключили экипажи ГИБДД, сообщили о поисках местным жителям.

- До утра полиция и местные обследовали заброшенные дома, фермы, лесной массив, однако мальчика обнаружить не удалось, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. - Поиски продолжаются.

Итак, приметы пропавшего школьника.Одет был в красную демисезонную куртку, синие брюки и кроссовки, кремовую шапку. Всех, кто видел ребенка или знает, где он может находиться, просят обращаться в полицию.