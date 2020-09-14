Выборы губернатора Иркутской области 2020 завершились победой Игоря Кобзева.

Еще несколько часов назад, ночью 13 сентября, стало ясно, что выборы губернатора Иркутской области 2020 завершились победой Игоря Кобзева. Своего ближайшего соперника, Михаила Щапова, представляющего КПРФ, он обошел, как и предполагали собравшиеся в студии "Комсомольской правды" в Иркутске эксперты, в 2 раза. Это довольно серьезная победа, учитывая и достаточно серьезную высокую избирателей, в том числе в Иркутске.

Выборы губернатора в Иркутской области 2020 состоялись. В пятом часу утра последние данные ГАС Выборы ( обработано 84, 7% бюллетеней) показывали, что картина изменилась совсем незначительно. За Игоря Кобзева отдали голоса около 300 тысяч человек, это 60, 7% всех пришедших на участки. За Михаила Щапова - около 126 тысяч или 26, 12%. Существенно отстают от лидеров борьбы за голоса избирателей Геннадий Щадов ( ему отдали предпочтение 20, 5 тысяч человек, это 4, 27%) и Лариса Егорова ( около 20 тысяч жителей и 4, 07% ). У представителя ЛДПР Андрея Духовникова 2, 45% голосов.

Выборы губернатора в Иркутской области 2020 свидетельствуют - люди голосуют за стабильность и работу на результат.