Из-за камнепада на Кругобайкальской железной дороге приостановлено движение поездов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ЧП на Кругобайкальской железной дороге. Утром, 14 сентября, на 78 километре участка КБЖД Порт Байкал — Уланово произошел камнепад. Огромные камни оказались прямо на железнодорожных путях. Судя по фотографиям, опубликованным в группе dtp.irk , булыжники перекрыли проезд поезду, который проезжал мимо.

- Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе Восточно-сибирской железной дороге. – Но, движение поездов по Кругобайкальской железной дороге временно приостановлено. Туристический поезд № 6716, который следовал по маршруту Порт Байкал — Слюдянка возвращен в пункт отправления. Пассажиров отправят водным транспортом до Листвянки. Оттуда они уедут в Иркутск.

Добавим, что на железнодорожном переезде в районе поселка Янталь в Усть-Кутском районе Иркутской области (677 км ВСЖД) с 14 по 17 сентября 2020 года проводится ремонт. Поэтому, движение автомобилей через переезд будет ограничено 14 сентября с 07:00 до 11:00, с 12:00 до 16:00, с 22:00 до 24:00, 15 сентября с 08:00 до 10:00, 12:00 до 14:00, 16:00 до 18:00, 20:00 до 22:00; 16 сентября с 04:00 до 07:00, 12:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00