Ушаковка в Иркутске может подтопить садоводства и улицу Вилюйская, строят дамбу из мешков с песком. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Временную дамбу из мешков с песком делают на берегах реки Ушаковки в Иркутске. Как предупреждают метеорологи, возможно что река еще поднимется до отметок в 210-240 сантиметров в ближайшие сутки. Этот уровень считается критическим и угрожает подтоплениями прибрежных участков.

– В группу риска входят территории СНТ «Родник», «Автомобилист» и «Кооператор», расположенные в Правобережном округе, а также улица Вилюйская в Октябрьском округе, – сообщил начальник управления специального обеспечения администрации города Иркутска Борис Курчинский. – На месте дежурят аварийно-спасательная служба МКУ города Иркутска «Безопасный город».

Чтобы предотвратить опасные последствия возможного подтопления, специалисты МУП «ИркутскАвтодор» организовали возведение временной дамбы из мешков с песком. В школе № 20, которая находится поблизости от этой территории, идет подготовка к созданию пункта временного размещения жителей этого района.