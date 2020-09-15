Три года условно получил житель Иркутска за сбыт фальшивых купюр. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Три года условно. Таков приговор иркутянину, который попался при попытках расплачиваться фальшивыми пятитысячными купюрами.

"В ходе следствия установлено, что в январе этого года 27-летний ранее попадавший в поле зрения полиции иркутянин, находясь в центральной части города, разменял в магазине купюру, номиналом в 5 тысяч рублей. Затем попытался повторить операцию по размену денег в кафе, но работники заметили характерные признаки подделки и вызвали сотрудников полиции", - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

Расплачивавшийся фальшивыми банкнотами горожанин попытался бежать, но его поймали. Он осужден по статье за хранение и сбыт поддельных дензнаков. Для того, чтобы доказать его вину, было проведено несколько экспертиз. Свердловский суд Иркутска с учетом позиции государственного обвинителя приговорил его к трем годам условно.