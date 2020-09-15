Две незаконные гостиницы снесут в Листвянке.

Незаконные гостиницы в Листвянке - «Байкал Хан» и «Мандарин» - снесут по иску природоохранного прокурора. Жалобы на них поступили от жителей поселка. Решение об этом принял суд Иркутского района и один из гостевых домов уже начали разбирать.

" По результатам проверки доводы заявителей подтвердились. Установлено, что объекты расположены на территории Прибайкальского национального парка, построены с нарушением градостроительных и экологических норм, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства. Строения фактически являются самовольными, владельцами в установленном порядке не были получены разрешения на строительство, не проводились государственная экологическая экспертиза, необходимые инженерные изыскания", - сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.

При проверке выяснилось, что находиться в этих гостевых домах и отдыхать в них небезопасно, к тому же есть угроза экологии. Устранить нарушения и сделать эти гостиницы легальными с точки зрения закона невозможно. Поэтому и принято подобное решение.