ВПР в Иркутске 2020: оценки за Всероссийские проверочные работы не поставят. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутске начались ВПР 2020. Под этой аббревиатурой школьники и их родители знают Всероссийские проверочные работы, которые, по разным предметам, будут писать ученики с пятых по девятые классы до 12 октября. Их задача - оценить как пандемия и удаленное обучение повлияло на уровень знаний.В Рособрнадзоре региона сообщили, что в этом году в проведении этих работ предусмотрены новшества, которые порадуют учащихся.

«Мы настаиваем, чтобы по итогам нынешних всероссийских проверочных работ никаких оценок ни в журналы, ни в дневники не выставлялось. Поэтому родители и ученики, которые обращаются к нам, могут спокойно выдохнуть, прийти на эту контрольную и спокойно ее выполнить. Отрицательная или положительная оценка никак не повлияет на вашу судьбу», – приводит Рособрнадзор Иркутской области слова руководителя ведомства Анзора Музаева.

В Рособрнадзоре региона таким образом дают понять, что это пожелание будет исполнено и результатов ВПР 2020 в Иркутске мамы с папами не будут так бояться, как сейчас, когда, по оценке Яндекса, он возглавил своеобразную "шкалу тревоги" - недельный рейтинг запросов.