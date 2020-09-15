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Хозяйка "резиновой квартиры" из Иркутска прописала 26 мигрантов

За это по суду она может получить до трех лет
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Хозяйка "резиновой квартиры" из Иркутска прописала 26 мигрантов.

Хозяйка "резиновой квартиры" из Иркутска прописала 26 мигрантов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Двадцать шесть жителей Средней Азии, приехавших из Узбекистана, Киргизии и Таджткистана на заработки в Иркутск, прописала в своей "резиновой" квартире на улице Свердлова в центре города сердобольная горожанка. Правда, полицейские выяснили, что добросердечие ее в плане постановки на учет иностранцев было не совсем бескорыстным.

"Направлено в суд уголовное дело в отношении 62–летней местной жительницы, обвиняемой в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Фактически в квартире, расположенной на улице Свердлова, иностранцы не проживали. За свои услуги женщина получала денежное вознаграждение от 300 рублей за каждого прописанного человека", - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

Сейчас хозяйка "резиновой квартиры имеет статус обвиняемой и ей инкриминируется 15 преступлений на почве "невинного" заработка. Дела объединены в одно и переданы в суд. Санкция статьи УК предусматривает до трех лет лишения свободы.

Криминал