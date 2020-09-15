Полтора миллиона рублей за удар током отсудил житель Братска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЧП на производстве, увы случаются.Бывает, что один недосмотрел, другой проявил недостаточную осторожность. Причин много, а последствия похожи - рабочие получают травму. Что делать в таком случае? Большинство готово смириться с реальностью, получив компенсацию от соответствующих структур. Но некоторые идут с иском в суд. И, как оказывается, не зря.

" В июне 2019, согласно графику, мужчина вышел на работу и приступил к выполнению сменного задания. По окончанию его стал спускаться по лестнице и получил удар электрическим током. Коллеги оказали пострадавшему первую доврачебную помощь, вызвали медиков. Приехавшая бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии с ожогами 25% тела", - рассказывают суть событий годичной давности в пресс-службе Иркутского областного суда.

Дальше события развивались так. Получившего удар током мужчину вылечили. Но необходимо было восстанавливаться и он подал иск в суд на фирму на 2, 5 миллиона рублей. Братский городской суд эти требования удовлетворил частично и постановил взыскать в его пользу 450 тысяч рублей . Пострадавший подал апелляцию, не согласившись с этой суммой. Областной суд, рассмотрев ее, принял решение взыскать в его пользу полтора миллиона рублей.