Режим повышенной готовности введен в Иркутске из-за дождей, строятся дамбы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории Иркутска введен режим повышенной готовности из-за проливных дождей. Решение об этом принято на КЧС, которая прошла под руководством вице-мэра города Дмитрия Ружникова.

Ситуация тревожная. В правобережной части Иркутска уже подтоплено 19 улиц, на левом берегу вода вышла на берег в районе Боково ( Иркутск -2) и Селиванихи. Сейчас вода откачивается, строятся дамбы.

"В работах по устранению последствий обильных дождей участвует более ста человек и 20 машин из предприятий «ИркутскАвтодор», «Водоканал» и «Горзеленхоз». Также привлечены специалисты аварийно-спасательной службы МКУ города Иркутска «Безопасный город». Работы будут вестись круглосуточно, – добавила заммэра – председатель комитета городского обустройства администрации города Иркутска Марина Цыренова.

Совещание было не кабинетным, его участники выехали в зону подтопления. Проверили, как возводится дамба из песка на улице 2-я Аларская. Кроме того, на реках Ушаковке, Иркуте и Кае ведется наблюдение за уровнем воды

– В ближайшие сутки на Ушаковке возможно повышение уровня воды до критических отметок. На низменных участках, а также на тех территориях, которые попадают в зону риска, ведется обустройство дамб и отвод воды. На базе МУП «ИркутскАвтодор» сформирован необходимый запас песка и мешков, все службы готовы к оперативному реагированию, – подчеркнул Дмитрий Ружников.

В каждом округе уже подготовлены пункты временного размещения жителей, если будет необходима эвакуация, наготове автобусы.