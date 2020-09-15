Иркутский ФК «Зенит» проиграл «Химкам» в матче элитного раунда Кубка России. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Футболисты Иркутского «Зенита» неудачно стартовали в первом туре элитного раунда Кубка России. В домашнем матче наши парни проиграли клубу Российской премьер-лиги со счетом 0:1.

В первом тайме команды не порадовали зрителей забитыми голами. Во втором отрезке более мастеровитые гости, которые, к слову, являются финалистами прошлого розыгрыша Кубка России, сумели забить. На 64 минуте, вышедший на замену форвард подмосковной команды Мохамед Конате поразил ворота голкипера иркутян Ильи Кунгурова.

После этого зенитовец бросились отыгрываться, и создали несколько опасных моментов. Но, ни один из ударов своей цели не достиг. «Химки» удержали минимальное преимущество и довели дело до победы. Несмотря на поражение, иркутские болельщики после финального свистка скандировали любимой команде: «Молодцы!»

Следующий соперник «Зенита» в Кубке России клуб «Нижний Новгород». Матч состоится в Иркутске 30 сентября, либо 1 октября.