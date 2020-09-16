Газопровод загорелся в 12 км от Усолья-Сибирского в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области утром 16 сентября загорелся газопровод «Ангарск-Саянск» в 12 км от Усолья-Сибирского. Огонь вспыхнул около девяти часов, загорелась стоящая рядом техника – два легковых автомобиля и инженерные машины. На тушении пожара работают спасатели МЧС.

«Бригада рабочих перекрыла задвижку, локализовать пожар удалось в 10.21», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Пострадавших нет».

Известно, что пожар начался во время ремонта, который проводили сотрудники ремонтной организации. Пламя продолжают тушить 15 пожарных.

«Угрозы для жителей области – нет, так как ближайший населенный пункт – садоводство – находится в 1 километре от места возгорания», - уточняют в МЧС.

К месту выехали дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Им предстоит выяснить точную причину пожара.

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