«Кросс Нации» пройдет в Иркутской области без массовых забегов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за пандемии традиционный «Кросс Нации» в этом году в Иркутской области пройдет в новом формате - без массовых забегов. Каждый город и поселок сам решит, как 19 сентября организовать у себя соревнования в зависимости от обстановки по коронавирусу. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности.

- Всероссийский день бега будет проводиться в учреждениях физкультуры и спорта, во время тренировок или учебы, в отдельных образовательных и спортивных учреждениях, спортклубах, - пояснил замминистра спорта Иркутской области Павел Богатырев.

Напомним, «Кросс Нации» проводится на разных дистанциях. Один километр - для детей 7-9 лет. Четыре километра - отдельно для спортсменов до 19 лет, и для взрослых, кому 20 лет и больше. Шесть километров - для девушек до 19 лет. Восемь километров - для парней такого же возраста, а также женщин от 20 лет. Самый длинный забег, 12 километров - для мужчин от 20 лет. Во Всероссийский день бега можно также сдать нормативы ГТО.

Заявки принимаются до 18 сентября. Уже 1700 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Саянска, Тулуна, Усть-Илимска, Черемхово, Нижнеилимского и Нижнеудинского районов решили поучаствовать в "Кроссе Наций".

Победителям и призерам вручат медали и дипломы Министерства спорта России, а занявшим первые места - кубки.

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