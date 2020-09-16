Закон о выплатах на первого ребенка в Иркутской области одобрили в первом чтении.

Не секрет, что очень многие, кто только создает семью, нуждается в поддержке – предстоит и свое «гнездышко» свить, и для малыша условия достойные создать. А это, признаемся, непросто, когда на хорошую зарплату еще не «заработал» и карьера только набирает обороты… Поэтому, согласитесь, сумма в 24260 рублей при рождении первого ребенка - подспорье еще то! Депутаты Заксобрания на сессии областного парламента 16 сентября приняли соответствующий законопроект в первом чтении. Он предусматривает, что на единовременную выплату смогут претендовать семьи, чей среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Приангарье.

Напомним, сегодня указом губернатора Иркутской области установлена выплата в размере 20 тысяч рублей. Но депутаты считают необходимым закрепить эту меру поддержки законом и привязать ее к размеру прожиточного минимума. Авторами нужной инициативы стали Александр Гаськов, Георгий Любенков, Ольга Безродных, Светлана Шевченко и Виктор Побойкин.

- Считаем, что принятие этого закона усилит социальную защиту семей с детьми, - пояснил председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов. – Мы подробно рассматривали этот вопрос на заседаниях комитета, есть замечания и дополнения, которые еще учтем ко второму чтению.

Помощь будет носить заявительный характер. Из областного бюджета на выплаты потребуется около 160 млн рублей в год.