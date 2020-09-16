Обладатель Кубка Гагарина Владислав Калетник перешел в ангарский ХК «Ермак». Фото: официальный сайт хоккейного клуба "Ермак" (Ангарск)

Громкий трансфер удалось оформить руководству ангарского «Ермака». В клуб перешел звездный нападающий Владислав Калетник, который в 2016 году стал обладателем Кубка Гагарина. Самый почетный трофей европейского хоккея, форвард завоевал в составе магнитогорского «Металлурга».

- Владислав Калетник достиг договоренности руководством клуба и подписал контракт, - сообщили в пресс-службе «Ермака».

Напомним, 25-летний Владислав Калетник является воспитанником ангарского хоккея. Свой первый матч за «оранжевую» дружину он сыграл в феврале 2013 года. В сезоне 2020-2021 Владислав будет играть за ангарчан под №13.

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