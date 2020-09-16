Племянник задушил родную тетку из-за храпа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткое убийство произошло 15 сентября в Бурятии. 38-летний житель села Киран расправился с собственной тетей из-за того, что она своим храпом мешала ему спать.

Незадолго до трагедии, мужчина вернулся с заработков из другого региона и устроил по этому случаю застолье в доме своей матери, где также жила его 82-летняя парализованная тетя. Пропив два дня подряд, мужчина, наконец, улегся спать. Но, уснуть ему помешал храп тети. Со злости он вскочил с кровати, подбежал к пожилой женщине, обхватил ее шею руками и задушил. От шума проснулась мать, которая попыталась остановить пьяного сына, но не смогла. Она побежала к родственникам и от них вызвала полицию. Задержали преступника на месте.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Решается вопрос о заключении задержанного под стражу.