Водителя, насмерть сбившего пенсионера, нашли по осыпавшейся с автомобиля краске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области нашли водителя, уехавшего с места ДТП. Он совершил наезд на пенсионера в районе Энергетик в Братске. От полученных травм пешеход скончался.

Приехавшие полицейские смогли обнаружить лишь осыпь краски с машины и элемент колесной арки.

«По этим уликам получилось определить марку и цвет автомобиля – серебристый «Форд Рейнджер», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Начались поиски нужного авто: полицейские обошли десятки километров жилых районов, пригорода и даже леса, просмотрели все камеры видеонаблюдения, в кадр которых могла попасть «сбежавшая» машина.

«Найти автомобиль с характерными повреждениями удалось через сутки. Он стоял в одном из частных дворов, его транспортировали на штрафстоянку», - отмечают в МВД.

По базе был установлен и его владелец – 37-летний мужчина из Усть-Илимского района, который сейчас живет в Братске. Спустя какое-то время водитель пришел с адвокатом в полицейский участок и во всем сознался. Начата доследственная проверка.

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